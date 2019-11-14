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Дата «нормандского» саммита уже обсуждается
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Онищенко в декабре экстрадируют из Испании в Украину

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Дата «нормандского» саммита уже обсуждается

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Дата «нормандского» саммита уже обсуждается

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что даты встречи лидеров Нормандского формата по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время будет определена дата.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются», — сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве.

При этом Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года такая встреча точно пройдёт.

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Напомним, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также заявил вчера, что дата следующей встречи лидеров «нормандской четверки» все еще неизвестна, продолжаются переговоры.

нормандский формат, Вадим Пристайко
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