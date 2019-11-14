Дата «нормандского» саммита уже обсуждается

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что даты встречи лидеров Нормандского формата по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время будет определена дата.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются», — сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве.

При этом Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года такая встреча точно пройдёт.

Напомним, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также заявил вчера, что дата следующей встречи лидеров «нормандской четверки» все еще неизвестна, продолжаются переговоры.