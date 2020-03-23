Более 70 тысяч граждан вернулись в страну за время карантина

70 тыс. 137 граждан Украины смогли вернуться на родину при содействии украинских дипломатических учреждений по состоянию на 10:00 понедельника с начала действия мер противодействию распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

«70 тыс. 137 граждан вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений Украины», — сообщается на странице «Коронавирус в мире — оперативно от МИД» в Twitter в понедельник.

Кроме того, 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: пять — в Германии, четыре — в Доминиканской Республике, по два — в Италии, Польше, и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному — в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах. Тем временем выздоровели от болезни уже шесть украинцев: четыре — в Японии, один — в Италии и один — в Польше.

155 граждан Украины находятся на карантине, больше всего — в Польше, всего 105 украинцев. Также украинцы находятся на карантине: в Бразилии — 16, во Вьетнаме — 8, , в Германии — 7, в Иордании — 4, в ОАЭ — 3, по два — в Молдове, Австралии и в США — по два, и по одному украинцу — в Катаре, в Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории.

Как сообщалось, ранее трое гражданок Украины умерли от Covid-19 в Италии.