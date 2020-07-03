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Глава Совета НБУ рассказал, как Нацбанк тормозил социально-экономическое развитие

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Глава Совета НБУ рассказал, как Нацбанк тормозил социально-экономическое развитие

Политика правления Национального банка Украины (НБУ) тормозила социально-экономическое развитие, а также была невзвешенной и породила проблемы и дисбалансы, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в пятницу.

«С начала 2018 года НБУ начал цикл жесткой монетарной политики (...) — реальная учетная ставка достигала значений 10% и выше, реальный эффективный обменный курс за два года укрепился на 24%. Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере», — написал он.

Данилишин полагает, что это подавило совокупный спрос экономики, а также привело к стагнации. «Собственно, стагнация экономики в сочетании с искусственным удешевлением импорта и стали основными причинами достижения целевой инфляции», — добавил он.

По его оценкам, экономические потери Украины от жесткой монетарной политики НБУ составили 2,5-3% реального ВВП.

Глава Совета НБУ также отметил, что политика центробанка привела к подорожанию кредитных ресурсов и, как следствие, к падению объемов производства, примитивизации экономической деятельности, безработице и трудовой миграции.

«В последние годы производственный сектор Украины работал в условиях постоянного дефицита оборотных средств: кредитные ресурсы были малодоступны, фондовый рынок фактически отсутствует, иностранные инвестиции были скудными и направленными», — пояснил он.

Данилишин отметил, что подорожание кредитных ресурсов при снижении объема займов, предоставленных в реальную экономику, отразилось через устойчивую тенденцию: их доля в ВВП в первом квартале 2020 года сократилась до 25%, а в структуре капитальных инвестиций — до 7%, тогда как в рекордные годы соответствующие цифры достигали 80% и 15%.

По словам главы Совета НБУ, отсутствие устойчивых источников для инвестирования привело к стагнации инвестиционной деятельности в экономике: в последние годы доля валового накопления основного капитала (ВНОК) в ВВП составляет 15-18% ВВП, тогда как в рекордные показатель держался на уровне 22-27% ВВП.

Он добавил, что в 2020 году политика правления центробанка осталась жесткой и по состоянию на июнь по степени жесткости монетарных условий Украина остается региональным лидером Восточной Европы.

«Несмотря на то, что с октября-2019 инфляция уже достигла значений целевого диапазона, а в дальнейшем упала ниже этих значений, (...) НБУ сохранял жесткие параметры монетарной политики и консервативно жесткие требования к оценке кредитных рисков. Такая политика не позволяет нивелировать негативные эффекты коронакризиса, мультиплицирует имеющиеся шоки и тормозит социально-экономическое развитие», — считает Данилишин.

Он отметил, что по этой причине принятые НБУ в начале года антикризисные меры не дали желаемого эффекта и не создали достаточных стимулов для активизации банковского кредитования экономики, уточнив, что итогам мая-2020 объем кредитования экономики в годовом измерении сократился на 3,8%.

«Объективным требованием времени для Украины является смягчение монетарной политики, стимулирование банков к направлению их ресурсов на расширение кредитования и активный поиск перспективных инвестиционных проектов. Однако решение этих задач невозможно без совершенствования законодательных основ деятельности НБУ и кардинальных изменений в дизайне монетарной политики», — написал он.

По словам главы Совета НБУ, валютная политика правления центробанка не соответствовала фундаментальным тенденциям.

«В 2019 НБУ, игнорируя риски значительного непокрытого паритета внешних и внутренних процентных ставок, сохранял высокую учетную ставку, что создало условия для масштабного притока спекулятивного капитала, ревальвационного давления на гривню и обеспечило доходность валютных инвесторов на уровне 30% годовых и выше (в отдельных периодах)», — добавил он.

Данилишин отметил, что свою «пассивную политику на валютном рынке» правление Нацбанка объясняло наличием в экономике страны фундаментальных факторов укрепления гривни, но, по его мнению, основным фактором являлась высокая процентная ставка для портфельных инвесторов в долговые ценные бумаги правительства.

Он добавил, что по состоянию на конец апреля-2020 размер валютных резервов составляет около 80% от композитного норматива МВФ, что усиливает уязвимость экономики Украины к внешним шокам.

«В результате неадекватной экономическим условиям валютной политики НБУ субъекты экономики понесли убытки: госбюджет недополучил доходов и заимствовал по ставкам, которые значительно превышают темпы роста налогов, экспортеры — понесли потери вследствие снижения гривневой выручки, реальный сектор недополучил кредитных ресурсов, а страна недополучила поступления в валютные резервы», — написал Данилишин.

По словам главы Совета Нацбанка, деятельность правления НБУ способствовала максимизации доходов финансовых посредников и привела к формированию устойчивых ложных стимулов деятельности банковской системы.

«Высокая процентная ставка и крепкий курс гривни способствовали спекулятивному притоку инвестиций в высокодоходные гривневые ОВГЗ. (...) Учитывая то, что высокая учетная ставка не соответствовала уровню инфляционных рисков, а укрепление обменного курса не соответствовало фундаментальным экономическим тенденциям, то политика НБУ по обузданию инфляции любым способом фактически препятствовала созданию условий для привлечения стратегических инвесторов», — полагает Данилишин.

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Кроме того, по мнению главы Совета НБУ, приоритеты банковского сектора отмежевались от ненадежного и сложного кредитования реальной экономики и сосредоточились на вложении средств в низкорисковые долговые обязательства государства и депозитные сертификаты НБУ.

«На конец 2019 величина средств, вложенных банками в ОВГЗ Минфина и депозитные сертификаты НБУ, составила 23% ВВП. Это вдвое выше уровня работающих кредитов в экономике — 12% ВВП», — уточнил он.

По мнению Данилишина, политика правления НБУ также негативно влияла на стабильность государственных финансов.

«Ситуацию высокой волатильности и возможного блокирования на рынке ОВГЗ мог бы решить НБУ, выступив участником операций по купле-продаже ОВГЗ на вторичном рынке, что не противоречит законодательству. Однако данный вопрос «утонул» в многочисленных дискуссиях относительно трактовки понятия «независимый Национальный банк», — написал глава Совета НБУ.

НБУ, Богдан Данилишин
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