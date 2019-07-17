Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост — не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.

Авторитетные международные исследователи этого вопроса соглашаются, что существует корреляция между этими двумя показателями, однако их выводы отличаются по ее знаку — или зависимость является прямой или обратной. Многое зависит от того, в отношении каких стран исследуется проблема.

Исследование, которое было проведено институтом «Диалог цивилизаций» о взаимосвязи между независимостью ЦБ и экономическим ростом использовало данные 31 развитых стран и развивающихся стран в период 1970-2015 годы. Результат показал, что существует отрицательная связь между двумя переменными. Это объясняется двумя механизмами.

Первый заключается в монетарной дисциплине: в странах с ВВП на душу населения ниже среднего значения по этим 31 странам всегда существует опасность, что Центральный банк будет увеличивать денежную массу под давлением правительства или лоббистов определенных заинтересованных групп. А большая независимость Центрального банка — это механизм блокирования подобного типа политики.

Второй механизм связан с жестким контролем цен и инфляции, поскольку мягкая монетарная политика в этом случае может уменьшить негативное влияние ценовых колебаний на темпы роста экономики. Что в свою очередь обеспечит приведение фактического уровня ВВП к потенциальному. Но если Центральный банк является абсолютно независимым, то он, как правило, не заботится об уровне ВВП, а обращает внимание только на снижение инфляции и стабилизацию валютного курса. Это негативно влияет на рост экономики.

В свою очередь, А.Цукерман из университета Тель-Авива, П.Калайцидакис из Колумбийского университета, Л.Саммерс из Гарвардского университета и С.Веб из Мирового банка в работе «Независимость Центрального банка — рост, инвестиции и реальные ставки» установили, что в развитых экономиках рост ВВП не связан со степенью независимости ЦБ. Относительно развивающихся стран они считают, что низкий уровень независимости ЦБ от политической власти негативно влияет на рост экономики.

Из этого можно сделать вывод, что повышение степени независимости положительно влияет на экономику благодаря большей предсказуемости его действий. Это означает, что независимый Центральный банк является свободным от политического давления, а, следовательно, может вести себя более предсказуемо, таким образом способствуя экономической стабильности. Однако, экономическая стабильность и экономический рост — не тождественны.

В целом независимость ЦБ оказалась действенным методом в вопросах борьбы с инфляцией (проведенные исследования подтверждают, что существует связь между высокой степенью независимости ЦБ и более низким уровнем инфляции). Однако, будет ли она оказывать положительное влияние на экономический рост? Но стоит ли центральному банку уделять больше внимания именно этому показателю?

Эти вопросы остаются открытыми. В последнее время, те, кто определяют монетарную политику, испытывают все большее давление касательно необходимости повышения внимания к экономическому росту. Наиболее яркий пример — влияние президента США Д.Трампа на ФРС, которая была вынуждена прислушаться к Трампа и прекратить увеличение учетной ставки для того, чтобы продолжить экономический рост.

Все мы видим, что и Нацбанк Украины ощущает подобное давление самым непосредственным образом — со стороны парламентариев, экспертов, СМИ. Но давление может идти и от, например, политиков, преследующих собственные интересы или же от лоббистских групп. Это не повышает независимость НБУ и не способствует росту доверия к нему. Другим источником давления может быть правительство, которое может проводить политику, которая приведет к краткосрочному экономического росту, однако, создаст инфляционные риски в долгосрочной перспективе.

Учитывая состояние развития экономики Украины интересно более подробно рассмотреть — как в развивающихся странах, независимость ЦБ влияет на экономический рост? В таких странах использование монетарной политики для стимулирования экономического роста менее действенно. Это происходит из-за влияния внешних шоков на экономические показатели — например, через импортируемую инфляцию (для Украины — цены на энергоносители), или зависимость от цен на основные экспортные товары (для Украины — агро- и металлопродукция).

Другой важный вопрос заключается во взаимосвязи между инфляцией и экономическим ростом как целями НБУ. Если более независимый Центробанк способен положительно влиять на снижение инфляции, то не происходит это за счет снижения ВВП? Например, если ЦБ осуществляет таргетирование инфляции без учета бизнес-циклов, это может нанести ущерб экономическому росту. К сожалению, похоже, что именно так происходит в Украине, где Нацбанк не пытается применять ни меры контр-циклической, ни меры про-циклической политики. Но стоит ли Нацбанк в этом обвинять?

Сейчас мы имеем ситуацию, когда своей первоочередной целью НБУ определяет ценовую стабильность через снижение темпов инфляции. Это вытекает из Конституции, где главной целью деятельности Нацбанка определено обеспечение стабильности денежной единицы. Трактуется это как стабильность внутренней покупательной способности гривны. В ранжировании целей на втором месте — поддержка финансовой стабильности. Экономическому росту отводится лишь третье место. Причем, оговаривается, что ему НБУ способствовать может только в случае, если это не противоречит двум первым целям. Итак, несмотря на многочисленные призывы о важности более активного содействия экономическому росту, выходит, что рост экономики является своего рода инструментом для достижения первоочередной цели. Причем, даже неким контр-инструментом — снижать в Украине инфляцию удается сдерживая потенциал роста экономики, а иногда и подавляя его. Может быть не стоит в таких условиях возлагать слишком высокую ответственность за низкие темпы роста ВВП именно на НБУ, который при существующем уровне независимости пытается выполнять свою первую конституционную цель?

Для решения вопроса относительно экономического роста существуют предложения по внедрению дополнительных целей в политику ЦБ (кроме таргетирования инфляции в случае Украины). Такой дополнительной целью может стать поддержка экономического роста. Ведь на данный момент проблема экономического роста беспокоит НБУ преимущественно в разрезе влияния на инфляцию.

В условиях переходной экономики, в которых находится Украина, действия монетарных властей заключаются исключительно в обеспечении высокой стоимости денег, что может обеспечить существенное снижение инфляции. Собственно, это наблюдается сейчас. Однако, это не способствует ускорению роста экономики, которая требует кредитования и финансирования проектов в реальном секторе.

Что важнее — борьба с инфляцией или экономический рост? Кажется, проблемы равноценные по значимости. Поэтому необходимы разумные компромиссы, которые исключают стремление к выполнению только одной задачи ценой осложнений при достижения другой. Однако, для того или иного периода времени, для того или иного состояния экономики, для тех или иных задач, стоящих перед обществом, целесообразно периодически пересматривать ранжирование приоритетов. Кстати, Центробанки некоторых развитых стран имеют расширенные мандаты, обязывающее их более активно реагировать на отклонения от установленных значений объемов производства и уровня занятости. И именно расширение мандатов дает возможность удачно преследовать несколько целей, не влияя негативно на независимость Центробанков.

Однозначно можно утверждать, что любые изменения в степени независимости ЦБ влияют на процесс экономического роста. Впрочем, даже если допустить достижение высокой степени независимости НБУ, и даже изменив его мандат, усилив акцент на экономический рост, то, учитывая сырьевой характер экономики Украины, вряд ли ответ на вопрос, как ускорить темпы роста экономики, будет лежать в области монетарной или фискальной политики. Локомотив экономического роста Украины поедет действительно быстро только если он будет переставлен с рельсов экспортно-сырьевой модели на рельсы высокотехнологичного развития.