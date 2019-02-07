В НБУ ожидают новый рекорд поступления валюты от заробитчан

Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов: если 2018 году их сумма оценена в 11,6 миллиарда долларов, то за 2019 год ожидается получить 12,2 миллиарда долларов. Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
«Денежные переводы — все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП», — отметил он.
Согласно предварительным данным НБУ, обнародованным в конце января в Платежном балансе, в минувшем году чистые поступления в Украину по статье оплата труда составили 11,33 млрд долларов, что на 24,3% превышает показатель 2017 года.
Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши — от 1,4 млрд долларов до 3,6 млрд долларов, тогда как из России они сократились за последние годы с 1,7 млрд долларов до 1,1 млрд долларов.
Увеличились поступления из США — с 0,5 млрд долларов до 0,8 млрд долларов и Чешской Республики — от 0,3 млрд долларов до 0,8 млрд долларов. Идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и др. стран, отметил Данилишин.
По его мнению, перед государством стоит задача создавать условия для продуктивного привлечения этих средств в экономический оборот путем потребления и инвестиций.
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