В Европе инвесторы покупали бонды мафии

В период с 2015 по 2019 год международные инвесторы потратили около €1 млрд на покупку облигаций, связанных с самой влиятельной итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». Об этом пишет газета Financial Times.

Среди покупателей облигаций оказался Banca Generali — один из крупнейших частных банков Европы. Газета отмечает, что оценку этой сделки и связанные с ней консультации проводила компания Ernst & Young, которая входит в так называемую «большую четверку» ведущих консалтинговых компаний мира.

Помимо Banca Generali, облигации купили пенсионные фонды, хедж-фонды и семейные инвестиционные компании. Всех их привлекла возможность получить высокую прибыль в период, когда процентные ставки находятся на рекордно низких уровнях, объясняет Financial Times.

Данные облигации были созданы на основе неоплаченных счетов, выставленных органам здравоохранения Италии от лица различных компаний. Законы Италии позволяют установить по неоплаченным счетам государственных органов гарантированную штрафную процентную ставку. Такие долги можно объединить и выпустить на их основе облигации. Некоторые из компаний, от лица которых выставлялись счета, оказались подконтрольны группировке «Ндрангета».

Механизм продажи ценных бумаг разработал расположенный в Женеве частный инвестиционный банк CFE. На запрос Financial Times в CFE заявили, что никогда сознательно не покупали активы, связанные с преступностью. В Banca Generali журналистов газеты заверили, что ничего не знали о проблемах с активами, которыми обеспечивались облигации.

«Ндрангета» — одна из самых могущественных преступных организаций мира. По подсчетам Европола, годовой доход группировки составляет около €44 млрд.