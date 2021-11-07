В Италии осудили первых 70 человек в масштабном судебной процессе против мафии

Итальянский суд вынес первые приговоры 70 членам «Ндрангеты», самой могущественной мафиозной группировки страны, в рамках масштабного процесса против мафиози.

Как сообщает DW, в общей сложности судья Клаудио Парис вынес 91 приговор, из которых 70 были обвинительными.

В частности, шестеро мафиози получили максимальные сроки лишения свободы, на которых настаивала прокуратура, а именно 20 лет заключения. Среди осужденных 62-летний Паскуале Галлоне, считающийся правой рукой боссов «Ндрангеты», Луиджи Макусо и Грегорио Ниглии.

Еще 21 человек был оправдан.

Напомним, в январе этого года стало известно, что сотни членов «Ндрангеты», самой могущественной мафиозной группировки Италии, предстанут перед судом в регионе Калабрия в рамках крупнейшего за последние три десятилетия судебного процесса.

Сам суд над преступной организацией и ее участниками, среди которых — политики, государственные служащие, полицейские и так называемые «белые воротнички», будет продолжаться более двух лет.

В судебном процессе — 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов. Также будут присутствовать беспрецедентные 58 государственных свидетелей, готовых нарушить кодекс молчания и раскрыть секреты клана. Судебный процесс будет проходить в специально оборудованном помещении в Калабрии.

Обвинения включают участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконное обращение наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн, злоупотребление служебным положением, хранение украденных товаров и отмывание денег.