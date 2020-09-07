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В РФ намерены достроить «Северный поток – 2», «несмотря на трудности»

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В РФ намерены достроить «Северный поток – 2», «несмотря на трудности»

Проект «Северный поток — 2» по-прежнему актуален для России, несмотря на временное падение спроса на газ в Европе, газопровод будет достроен. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Этот проект будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее он продолжается», — сказал российский министр.

«Мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты не нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия», — сказал он, отвечая на вопрос, остается ли проект актуальным и особенно важным для России в условии падения спроса на газ в Европе. По его словам, природным газ остается одним из самых главных источников в энергобалансе, его доля будет расти, «даже несмотря на переход к возобновляемым источникам энергии» в Евросоюзе.

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Напомним, в начале сентября немецкие военные токсикологи пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» может зависеть дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его позицию.

Северный поток-2
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