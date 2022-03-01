Компания-оператор «Северного потока-2» объявила о банкротстве

Компания-оператор российского газопровода «Северный поток-2» объявила о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телевидение.
Ранее о том, что Nord Stream 2 AG задумалась о банкротстве писало агентство Reuters со ссылкой на источники, знаковые с ситуацией. Собеседники издания говорили, что Nord Stream 2 AG работала с финансовым консультантам, чтобы прояснить вопросы своих обязательств и получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде в Швейцарии уже на этой неделе. «Газпром» от комментариев отказался.
Перед этим нлава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в обозримом времени «Северный поток-2» не будет сертифицирован
«У нас был „Северным поток — 2“, теперь не просматривается, что „Северный поток — 2“ в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение», — сказал Хабек.
Он добавил, что Германия в последние десять лет проводила «по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику» в отношении России, в результате которого впала в большую энергополитическую зависимость. Министр подчеркнул, что с момента прихода к власти нового правительства ФРГ эта ситуация изменилась.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016