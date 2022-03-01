Компания-оператор «Северного потока-2» объявила о банкротстве

Компания-оператор российского газопровода «Северный поток-2» объявила о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телевидение.

Ранее о том, что Nord Stream 2 AG задумалась о банкротстве писало агентство Reuters со ссылкой на источники, знаковые с ситуацией. Собеседники издания говорили, что Nord Stream 2 AG работала с финансовым консультантам, чтобы прояснить вопросы своих обязательств и получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде в Швейцарии уже на этой неделе. «Газпром» от комментариев отказался.

Перед этим нлава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в обозримом времени «Северный поток-2» не будет сертифицирован

«У нас был „Северным поток — 2“, теперь не просматривается, что „Северный поток — 2“ в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение», — сказал Хабек.

Он добавил, что Германия в последние десять лет проводила «по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику» в отношении России, в результате которого впала в большую энергополитическую зависимость. Министр подчеркнул, что с момента прихода к власти нового правительства ФРГ эта ситуация изменилась.