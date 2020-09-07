Меркель связывает будущее Nord Stream 2 с последствиями инцидента с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

«Канцлер разделяет мнение главы МИД», — сказал он.

Ранее Маас не исключил, что Берлин может поменять свою позицию по «Северному потоку — 2» в зависимости от действий России после инцидента с Навальным.

Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.