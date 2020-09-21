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«Укрзализныця» восстанавливает посадку пассажиров в городах, бывших в «красной» зоне

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«Укрзализныця» восстанавливает посадку пассажиров в городах, бывших в «красной» зоне

«Укрзализныця» с 21 сентября возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в «красной зоне» карантина, а на станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Укрзализныця, в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновит продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов был временно остановлен», — говорится в сообщении.

В частности, будет открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

— № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка;

— № 8/7 Черновцы — Киев;

— № 12/11 Одесса — Львов;

— № 15/16 Харьков — Рахов;

— № 21/22 Харьков — Трускавец;

— № 41/42 Днепр — Трускавец;

— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

— № 49/50 Киев — Трускавец;

— № 81/82 Киев — Ужгород;

— № 86/85 Львов — Новоалексеевка;

— № 98/97 Ковель — Киев;

— № 108/107 Одесса — Ужгород;

— № 110/109 Львов — Херсон;

— № 118/117 Черновцы — Киев;

— № 136/135 Одесса — Черновцы;

— № 145/146 Киев — Измаил;

— № 217/218 Киев — Рахов;

— № 702/701 Львов — Черновцы;

— № 715/716 Киев — Львов;

— № 743/744 Киев — Львов;

— № 749/750 Киев — Ивано-Франковск.

карантин, УЗ
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