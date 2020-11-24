С 1 января начнет действовать ЗСТ между Украиной и Израилем

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил в Твиттере президент Владимир Зеленский.

«ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Прекрасная новость, @netanyahu», — написал Зеленский.

Как сообщалось, Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. Верховная Рада Украины ратифицировала его в июле 2019 года, а в августе президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о ЗСТ с Израилем.

Причиной задержки ратификации Соглашения Израилем стало постоянное проведение парламентских выборов. 2 марта они состоялись в третий раз подряд, поскольку премьер-министр Нетаньяху не мог сформировать правительство после двух выборов в апреле и сентябре 2019 года.