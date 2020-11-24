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Госказначейство остановило финансирование всех незащищенных расходов

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Госказначейство остановило финансирование всех незащищенных расходов

Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов — остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и другие).

Об этом говорится в статье ЭП со ссылкой на 2 высокопоставленных чиновников в Кабмине.

«Государственный бюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Сразу двое высокопоставленных чиновников в Кабинете министров сообщили ЭП, что с 20 ноября Государственная казначейская служба (ГКС) остановила финансирование всех расходов, кроме защищенных (заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов. — Ред.).

Последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов ГКС обслуживала 20 ноября. В 2019 году на аналогичный шаг, через переброски бюджетных средств и невыполнение поступлений от таможни, премьер-министр Алексей Гончарук ушел 17 декабря», — говорится в материале.

Отмечается, что министр финансов Сергей Марченко из-за «плотного графика» не нашел возможности прокомментировать остановку финансирования расходов из госбюджета.

«Казначейство осуществляет выполнение показателей госбюджета и обслуживания других клиентов в соответствии с законодательством», — ответили в пресс-службе Минфина.

В Госказначействе на запрос издания не ответили.

Остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и др. — Ред.). По итогам третьего квартала 2020 года на эти цели правительство потратило 45,8 млрд грн из запланированных на этот год 112,6 млрд грн. То есть, за три месяца до конца года финансированию подлежали расходы еще на 66 млрд грн.

Таким образом, ограничение коснется ремонта и строительства дорог. С прямо предусмотренных в бюджете на этот год 86,8 млрд грн «Укравтодору» на содержание автодорог за 10 месяцев потратили только 2/3 суммы — почти 57 млрд грн.

«Какие еще программы не будут профинансированы? Это программы, финансирование которых по тем или иным причинам так и не началось. По состоянию на начало ноября (последние данные Министерства финансов) таких было 74 программ на общую сумму 19,02 млрд грн.

Часть этой суммы — расходы на ведомства, которые планировали создать в этом году, однако они так и не заработали. Например, 650 млн грн должны были пойти на Бюро финансовых расследований (создание аналогичного органа — Бюро экономической безопасности — Верховная Рада поддержала в первом чтении только в сентябре).То же самое касается Комиссии по регулированию азартных игр, которую правительство полностью сформировало лишь 18 ноября », - говорится в статье.

Отмечается, что когда в апреле парламент вносил изменения в государственный бюджет, доходные показатели базировались на получении средств от МВФ, однако Фонд приостановил сотрудничество с Украиной.

«Сотрудничество с МВФ была остановлено после того, как Конституционный суд своим решением фактически перечеркнул достижения в антикоррупционной реформе.

Еще раньше доверие МВФ пошатнула отставка главы Национального банка Якова Смолия, а также проект бюджета на следующий год, в котором чиновники предлагали установить предельный уровень бюджета на уровне 270 млрд грн», — пишут авторы.

Положительный сигнал в сотрудничестве Украины с МВФ, например официальное заявление или визит миссии фонда, мог бы стать основанием для выделения Украине 1,2 млрд евро льготного кредита от ЕС. Такого сигнала было бы достаточно и для размещения евробондов на западных рынках капиталов.

Также подчеркивается, что средства, которых не хватает для покрытия дефицита, Минфин мог бы занять на внутреннем рынке.

«Но крупномасштабные заимствования в условиях неопределенности с будущим усилением карантина и будущего сотрудничества с МВФ приведут к росту стоимости обслуживания долга.

Кроме этого, такие заимствования будут краткосрочными, то есть возвращать их придется уже в начале следующего года», — говорится в статье.

Еще один вариант — эмиссия, предложения напечатать деньги, которых не хватает государству для финансирования расходов, не исчезают из информационной повестки дня.

Накануне о нем заговорил даже экс-глава Минэкономики Тимофей Милованов, который ранее критиковал эту идею.

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Украинское законодательство запрещает Национальному банку прямо занимать деньги правительства. Поэтому будут делать это при посредничестве банков: они будут брать в Нацбанке кредит рефинансирования, а за него уже покупать облигации.

С начала коронакризиса Нацбанк ввел несколько новых инструментов рефинансирования. В частности, это долгосрочное рефинансирование сроком до 5 лет. Начиная с апреля НБУ выдал банкам уже более 50 миллиардов напечатанных гривен.

Если схема с эмиссией заработает, то это, вероятно, будет иметь негативные последствия для экономики в виде обесценивания гривны и роста инфляции. В итоге это ударит по доходам обычных граждан.

бюджет-2020
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