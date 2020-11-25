«Нафтогаз» получил без конкурса весь Черноморский шельф

Кабинет министров на заседании в среду принял постановление «О внесении изменений в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами», которым предоставил НАК «Нафтогаз Украины» право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

«Это решение позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места, наполнить как местные, так и государственный бюджет Украины. Главное, что к разработке шельфа компания сможет приступить сразу после принятия нормативного акта и прохождения процедуры», — сказал на заседании министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

«НАК „Нафтогаз Украины“ является единственной компанией в Украине, которая имеет многолетний опыт разработки шельфовых месторождений газа. Компания располагает необходимыми финансовыми ресурсами для проведения 3D-сейсмических исследований и готова оперативно начать разведывательные работы на шельфе», — говорится в сравнительной таблице к проекту постановления.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн. куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб м природного газа в год.