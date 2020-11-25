Шмыгаль не исключил введения новогоднего карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что пока речь не идет о введении более жестких карантинных ограничений. Однако, по его словам, ситуация по распространению коронавируса может ухудшиться во время рождественско-новогодних праздников.

«О введении более жестких мер пока не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января — это период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может, в принципе, не выдержать», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство разрабатывает план реагирования на ухудшение эпидситуации. По словам премьера, по инициативе президента Владимира Зеленского правительство разработало программы поддержки и рассчитывает на поддержку парламента.

«Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если усиленно карантин. Подчеркну: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантина на зимние праздники», — отметил премьер.

Напомним, с 14 по 30 ноября в Украине действует «карантин выходного дня».