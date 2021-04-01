Евросоюз недополучил в первом квартале 73 млн доз вакцины

27 стран Евросоюза за период с 27 декабря по 4 апреля получат в общей сложности около 107 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«К концу этой недели ЕС получит 107 млн доз вакцин», — сказала она.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что, согласно контрактам, в ЕС должно было поступить в первом квартале 180 млн доз.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения назвала темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 в Европе непозволительно медленными.

Лишь 10% населения региона получили одну дозу вакцины и только 4% завершили процесс вакцинации (получили обе дозы).