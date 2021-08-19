Европа признала украинские цифровые COVID-сертификаты вакцинации

Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных Украиной и ЕС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС. Этот документ можно получить в „Дие“ тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, решение Еврокомиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине.

COVID-сертификаты, выданные Украиной, с 20 августа будут приниматься в странах Европейского Союза.

Соответствующее решение было принято в четверг, сообщает пресс-служба ЕК. Аналогичные решения об эквивалентности приняты также для Северной Македонии и Турции.

«Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в ЕК отметили, что Украина, Северная Македония и Турция в свою очередь согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС для поездок из ЕС в свои страны. «Таким образом, их участие в цифровом COVID-сертификате ЕС будет способствовать безопасному путешествию в ЕС и из него», — подчеркнули в ЕК.