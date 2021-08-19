Европа признала украинские цифровые COVID-сертификаты вакцинации

Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных Украиной и ЕС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС. Этот документ можно получить в „Дие“ тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
По его словам, решение Еврокомиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине.
COVID-сертификаты, выданные Украиной, с 20 августа будут приниматься в странах Европейского Союза.
Соответствующее решение было принято в четверг, сообщает пресс-служба ЕК. Аналогичные решения об эквивалентности приняты также для Северной Македонии и Турции.
«Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», — сказано в пресс-релизе.
Кроме того, в ЕК отметили, что Украина, Северная Македония и Турция в свою очередь согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС для поездок из ЕС в свои страны. «Таким образом, их участие в цифровом COVID-сертификате ЕС будет способствовать безопасному путешествию в ЕС и из него», — подчеркнули в ЕК.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016