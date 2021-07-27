Около 70% жителей ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 70% взрослых жителей Евросоюза. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Европейский союз сдержал свое обещание. 70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19», — написала глава Еврокомиссии. По ее словам, полную вакцинацию прошли 57% граждан ЕС.
«Индийский штамм коронавируса „дельта“ очень опасен. Я призываю всех, кто может, пройти вакцинацию», — добавила фон дер Ляйен.
Массовая вакцинация от COVID-19 на территории Евросоюза началась в декабре 2020 года. Фон дер Ляйен тогда заявила, что для победы над коронавирусом нужно привить 70% населения Европы. ЕС от лица 27 стран заключил контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19: BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. Через месяц вакцины закончились, и привиться успели только 5% жителей.
К июню, когда запасы вакцин пополнились, в ЕС сделали прививку около 100 млн человек.
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