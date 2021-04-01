В Киеве могут продлить локдаун и после 16 апреля

В столичной мэрии не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля. При этом киевская власть все же надеется, что карантин удастся ослабить.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский в эфире «Громадського радио».
«Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью. Но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений», — заявил он.
В КГГА отметили, что такой карантин сейчас необходим, несмотря на негативное влияние его на экономику и бизнес. Ситуация в столичных больницах сейчас сложная.
«Подобные решения — по усилению карантина — сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему», — пояснил Мондриевский.
Напомним, с 5 апреля Киев вводит ограничения на работу метрополитена и наземного общественного транспорта. Как минимум до 16 апреля в нем будут перевозить только по специальным пропускам.
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