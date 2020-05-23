Минздрав против смягчения карантина в Киеве

Показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«На сегодняшний день в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход к второму этапу смягчения пока невозможен», — сказал Степанов на онлайн брифинге в субботу в Киеве, отвечая на вопрос о возможном запуске работы метрополитена в столице 25 мая.
При этом он подчеркнул: «Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Будет тогда принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС и могут быть изменения».
Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко просит Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям.
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