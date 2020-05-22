Кличко хочет запустить транспорт, несмотря на запрет Минздрава

Городской голова Киева Виталий Кличко просит Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям.

Об этом он заявил на брифинге 22 мая.

«С 23 мая столица будет планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений. Из трех критериев столица не соответствует только одному — количеству больных 100 тысяч жителей города. Определена норма — 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю — 15 больных на 100 тычяч человек. Что касается других двух критериев претензий нет ... Первый показатель по количеству больных, в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек. Я обращаюсь к правительству — позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех. А тех, кто критически необходимыгороду и бизнеса. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 квадратных метров — с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс» — заявил Кличко.

Он добавил, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы, но вспышка в Дарницком детском интернате для девушек, где обнаружили более 80 больных, повлиял на общую статистику.

Также Кличко отметил, что, поскольку 23 мая выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.

Напомним, что по данным Минздрава, ко второму этапу послабления карантина в Украине готовы 13 областей, в то же время, 11 областей и Киев не отвечают показателям, необходимым для второго этапа снятия карантинных ограничений.