В Украине за сутки менее тысячи новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 2 312 человека, умерли 50, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«18 июня 2021 в Украине зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 32 ребенка и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 585 человек; летальных случаев — 50; выздоровели — 2 312 человека», — указывается в сообщении в «Телеграм-канале».

Днем ранее, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаях инфицирования.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 228 192 человек, выздоровели 2 147 972 человек, скончались 51 952 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.