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В Украине снова менее 1000 новых случаев Covid-19 за сутки

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В Украине снова менее 1000 новых случаев Covid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 2 736 человек, умерли 40, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 18 июня 2021 в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них — 23 ребенка и 41 медработник. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 571 человек; летальных случаев — 40; выздоровели — 2 736 человек», — указывается в сообщении в «Телеграм-канале».

Днем ранее, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 044 человека, выздоровели 2 150 708 человек, скончались 51 992 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

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