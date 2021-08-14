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В Афганистане формируется новый «Северный альянс» против талибов

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В Афганистане формируется новый «Северный альянс» против талибов

На севере Афганистана на фоне быстрого наступление движения «Талибан» сформированы новые силы народного сопротивления. Об этом сообщает Al Jazeera.

О военном альянсе договорились две крупнейшие партии страны: Исламское Общество (Джамияти Ислами, объединяет преимущественно таджикское и фарсиязычное население Афганистана) и Национальное исламское движение (НИДА, объединяет тюркоязычное население страны).

Лидер НИДА, маршал Абдул-Рашида Дустум и лидер Исламского Общества Атта Мухаммад Нур пообещали защищать провинцию Балх и остальной север Афганистана от талибов. Дустум отметил особенную важность Балха, назвав этот регион «северными воротами» страны.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, в свою очередь, сообщил, что необходимые условия для вооруженного отпора талибам со стороны населения будут созданы во всех провинциях.

По информации Al Jazeera, большая часть севера, запада и юга страны сейчас находится под контролем боевиков «Талибана». Правительственные силы удерживают только три города из числа крупнейших: на севере это столица страны Кабул и столица Балха Мазари-Шариф, на востоке — Джелалабад.

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В пятницу боевикам удалось завладеть городом Пули-Алам, который отделяет от Кабула всего 50 км. Власти Афганистана также признали, что талибы захватили второй во величине город Афганистана Кандагар.

Афганистан
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