Стал известен размер пенсии Меркель после отставки

Канцлер Германии Ангела Меркель после выхода в отставку будет получать пенсию в размере около €15 тысяч. Об этом со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков сообщает Focus.
Как поясняет издание, такая сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.
Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана в четвертый раз и в 2018-ом объявила, что не намерена баллотироваться на новый срок после истечения своих полномочий. Политик подаст в отставку после парламентских выборов, которые состоятся в Германии в сентябре. Меркель также отмечала, что не будет претендовать на какие-либо политические посты.
Помимо работы на должности канцлера, Меркель была федеральным министром по делам женщин и молодежи (1991–1994) и федеральным министром охраны окружающей среды (1994–1998).
После выхода на пенсию экс-канцлер, пишет Focus, будет получать почти половину своей нынешней зарплаты. Сейчас она зарабатывает немногим более €35 тыс. в месяц. Издание уточняет, что Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты (около €10 тыс. в настоящее время). Вместе с тем Меркель как экс-канцлер ФРГ будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.
Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, запланированы в ФРГ на 26 сентября. По традиции, канцлером становится лидер победившей партии или коалиции.
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