Байден потратит замороженные деньги афганского центробанка на гуманитарные цели

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время санкционировать подготовку юридического обоснования для расходования на гуманитарные цели и выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года $7 млрд афганского центробанка, замороженных в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке после прихода к власти к Афганистане движения «Талибан». Об этом со ссылкой на заявления осведомленных о наличии таких планах госчиновников сообщила в пятницу газета The New York Times.
По сведениям издания, указанную сумму предполагается поделить поровну — $3,5 млрд будут направлены пострадавшим от терактов семьям, а остальные средства поступят в доверительный фонд, из которого будут финансироваться мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Афганистана. План и его детали будут, как ожидается, обнародованы в пятницу.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.
После прихода к власти талибов в Вашингтоне сочли, что афганские средства, переправленные в США правительством Гани, теперь являются бесхозными, а потому и доступными для их расходования по усмотрению американских властей.
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