Президент Афганистана считает возможным достижение прекращения огня в стране

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в субботу о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан». Об этом, как передало Agence France-Presse, он сообщил в своем обращении к нации из Кабула.
«Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне, — заявил Гани. — Необходимо найти политическое решение, гарантирующее прочный мир и стабильность». По словам главы государства, он проводит консультации с правительством, политическими лидерами и международными партнерами.
В своем выступлении Гани указал также на необходимость «проведения реструктуризации сил безопасности и обороны, что является приоритетом номер один». Это высказывание президента прозвучало после случаев массовой сдачи солдат афганской армии в плен наступающим на их позиции сторонникам талибов.
Как передал ранее телеканал Al Hadath, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам «план по прекращению военной конфронтации». Этот документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, которые проходили на этой неделе в Дохе.
После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана.
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