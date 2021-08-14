Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ отслужат литургию в Святой Софии 22 августа

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, сообщила пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной Церкви (ПЦУ).
«В воскресенье, 22 августа, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля — Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний», — отмечается в сообщении.
Пресс-служба информирует, что богослужение начнется в 09.00, просит духовенство и верующих учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.
Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.
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