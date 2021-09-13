За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, трое ранены

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены, сообщили в пресс-центре штаба ООС в понедельник утром.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья — удовлетворительное», — указано в сводке.

За прошедшие сутки обстрелы происходили вблизи Нью-Йорка: противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Невельского вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«По состоянию на 7:00 утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем», — отмечается в сводке.