Папа римский во время визита в Словакию цитировал Достоевского

Папа римский Франциск вспомнил о притче «Великий инквизитор» из произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» во время визита в Словакию.
Франциск встречался с представителями местного экуменического совета. «Ваше сообщество пережило годы преследований атеистов, когда религиозная свобода оказалась перед лицом серьезного испытания. Остается соблазн вернуться к зависимости, но не от режима, а к худшему типу рабства. И это то, о чем предупреждает Достоевский... в знаменитой «Легенде о Великом инквизиторе», — упомянул папа римский притчу о свободе воли и совести, в которой Иисус возвращается на землю и снова оказывается в заточении.
В этой притче Инквизитор обвиняет Иисуса в том, что он переоценивает человеческую свободу, и заявляет, что люди предпочитают обменять свою свободу на «более комфортное рабство».
Франциск призвал не попадаться в эту ловушку, и не обменивать свободу на привилегии, пишет The Vatican News.
Папа известен своей любовью к Достоевскому. В июне он принимал на аудиенции студентов и руководителей Папской региональной семинарии имени Пия XI, в ходе которой посоветовал им читать этого писателя. «Мир жаждет священников, способных донести благость Господа тем, кто пережил грех и неудачи; священников, знающих толк в человечности; пастырей, готовых разделить радости и труды своих братьев; людей, восприимчивых к крикам страдающих. Черпайте человечность Иисуса из Евангелия и Пресвятых Даров, ищите ее в жизни святых и многочисленных подвижников милосердия; размышляйте о подлинном примере тех, кто передал веру вам, о ваших бабушках и дедушках, о ваших родителях. Читайте писателей, умевших заглянуть в человеческую душу, например, Достоевского, который посреди горестных событий земной скорби сумел раскрыть красоту спасающей любви», — сказал Франциск.
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