В Украине может существенно подорожать хлеб

Семикратный рост в течение года стоимости природного газа и двукратное подорожание электричества увеличит долю энергоресурсов в себестоимости хлебобулочных изделий втрое — с 5-7% до 15-20%, что с учетом прочих факторов приведет к их удорожанию на 10-25%, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

«Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%», — подчеркнул он, напомнив, что в период более спокойных цен на энергоносители их доля составляла 5-7%.

По данным Дученко, 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия — 40%.

Среди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также подорожание сахара и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% — с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну, и уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.

«Речь идет не только о подорожании электроэнергии, но и подорожании вдвое сахара и масла, которые являются неотъемлемой составляющей хлебного производства. Причем это подорожание стало следствием не только повышения мировых цен, но и возможного монопольного сговора поставщиков. Всеукраинское объединение пекарей обращалось по этому поводу в Антимонопольный комитет (АМКУ)», — уточнил Дученко.

Также он привел данные Госслужбы статистики, согласно которым производство хлеба и хлебобулочных изделий за 8 месяцев 2021 года сократилось на 3,5% по сравнению с январем-августом 2020 года — до 507,8 тыс. тонн.

«Не хотелось бы озвучивать „страшные“ цифры, однако роста цен минимум на 10-25% избежать вряд ли удастся», — подчеркнул президент ВАП.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 1 октября отпускные цены на хлеб пшенично-ржаной (0,7 кг) составляли 16,44-19,67 грн в зависимости от вида продукта и региона производства. Пшенично-ржаной заварной хлеб (0,7 кг) стоил 18,9-24,36 грн, хлеб пшеничный из муки высшего сорта (0,6 кг) — 15,3-18,5 грн, первого сорта (0,65 кг) — 11,7-14,6 грн, батон (0,5 кг) — 14,8-18,9 грн.

Он уточнил, что положение в отрасли будет зависеть от дальнейшей динамики цен на газ и другие составляющие себестоимости хлеба. По данным Дученко, о закрытии хлебопекарных предприятий речь пока не идет, также искусственное сдерживание роста цен на данный социально важный продукт в условиях рыночных факторов может привести к его дефициту.

Глава ВАП отметил, что беспокойство ассоциации вызывает вопрос наличия в стране зерна с соответствующего качества.

«При рекордном урожае, которой мы получили, и о котором отчитывается руководство страны, мы беспокоимся, чтоб на начало следующего года в стране было зерно с нормальными хлебопекарными свойствами», — отметил Дученко.

Он уточнил, что совместно с другими профильными ассоциациями ВАП обращается к Минагрополитики и АМКУ для расследования случаев резкого роста цен на продукцию АПК, а учитывая явные признаки энергетического кризиса, который может затронуть не только хлебопекарную, но и другие отрасли экономики, такая работа только интенсифицируется.