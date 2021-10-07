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В США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака

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В США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака
Фото: AP Photo/Eric Risberg

Команда независимых расследователей из США заявила, что раскрыла личность Зодиака — серийного убийцы, орудовавшего в штате Калифорния в 1960-х годах. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

В группу экспертов The Case Breakers («Раскрыватели дел»), которая специализируется на расследовании нераскрытых преступлений, вошли более 40 бывших следователей и журналистов. По их мнению, Зодиак — это мужчина по имени Гэри Фрэнсис Пост, маляр, бывший служащий ВВС США. Он умер в 2018 году.

На то, что именно этот человек и был Зодиаком, указывают, по мнению The Case Breakers, несколько деталей. В частности, на фотографии Поста видны шрамы у него на лбу — такие же, как на фотороботе Зодиака. Кроме того, в одном из зашифрованных сообщений серийного убийцы, которые он отправлял в полицию и газеты, были «спрятаны» буквы полного имени Поста. «Необходимо знать полное имя Гэри, чтобы раскрыть эти шифры», — рассказала Джен Бухольц, экс-контрразведчица, состоящая в группе следователей-энтузиастов.

Участники этого объединения также утверждают, что жертвами Поста стали шесть человек, хотя правоохранительные органы США смогли связать Зодиака лишь с пятью смертями (сам маньяк утверждал, что убил 37 человек). Шестая предполагаемая жертва — 18-летняя Шери Джо Бейтс. Её убили в 1966 году, а спустя год власти получили написанное от руки письмо, из которого следствие заключило, что убийцей мог быть Зодиак. В 2016 году следователям пришло еще одно письмо, на этот раз напечатанное. Его автор сознался, что это он отправил предыдущее сообщение в шутку и что на самом деле он не серийный убийца. После этого смерть девушки перестали связывать с Зодиаком, ее убийство остается нераскрытым.

По версии The Case Breakers, на связь между Постом и убийством Бейтс указывает, во-первых, тот факт, что предполагаемый убийца проходил медицинские обследования в больнице неподалеку от места гибели девушки. Во-вторых, на месте преступления обнаружили наручные часы, забрызганные краской, а Пост работал маляром. В-третьих, отпечаток ботинка на месте преступления напоминает те, что Зодиак оставлял при предыдущих убийствах.

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Зодиак — псевдоним серийного убийцы, личность которого официально до сих пор не установлена. Его жертвами стали по меньшей мере пять человек в Калифорнии в период с 1968 по 1969 год. При нападениях Зодиак использовал холодное и огнестрельное оружие. Убийца известен криптограммами, которые он отправлял в местные газеты, утверждая, что в посланиях зашифрована информация о нем.

В 2007 году вышел посвященный этому делу фильм «Зодиак» режиссера Дэвида Финчера.

США, убийство, убийца
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