Власть передумала ограничивать наценку на пшеничный хлеб

Кабинет министров снял с рассмотрения вопрос возможности внесения хлеба пшеничного в список товаров с существенной социальной значимостью, наценка на которые в розничной продаже не должна превышать 10% до окончания вызванного пандемией COVID-19 карантина.

Об этом премьер-министра Дениса Шмыгаля попросил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба во время заседания правительства в среду, в результате рассмотрение соответствующего постановления было отменено.

Как сообщалось, вопрос ограничения наценки на пшеничный хлеб на уровне 10% рассматривался на предыдущем заседании правительства 19 января, но его рассмотрение было отложено по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко.

Кабмин 12 января дополнил список продуктов питания с ограниченной максимальной 10%-й наценкой при розничной торговле.

Помимо хлеба пшенично-ржаного и батона, наценку на которые правительство 30 декабря 2021 года ограничило на уровне 10% до окончания вызванного пандемией COVID-19 карантина, список пополнился крупой гречневой, сахаром-песком, мукой пшеничной высшего сорта и вермишелью из нее, молоком пастеризованным жирностью 2,5%, маслом подсолнечным, яйцами куриными категории С1, тушкой куриной и маслом сливочным жирностью 72,5%.

Максимальная розничная наценка на указанные продукты устанавливается на уровне не более 10% оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.