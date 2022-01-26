Власть передумала ограничивать наценку на пшеничный хлеб

Кабинет министров снял с рассмотрения вопрос возможности внесения хлеба пшеничного в список товаров с существенной социальной значимостью, наценка на которые в розничной продаже не должна превышать 10% до окончания вызванного пандемией COVID-19 карантина.
Об этом премьер-министра Дениса Шмыгаля попросил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба во время заседания правительства в среду, в результате рассмотрение соответствующего постановления было отменено.
Как сообщалось, вопрос ограничения наценки на пшеничный хлеб на уровне 10% рассматривался на предыдущем заседании правительства 19 января, но его рассмотрение было отложено по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко.
Кабмин 12 января дополнил список продуктов питания с ограниченной максимальной 10%-й наценкой при розничной торговле.
Помимо хлеба пшенично-ржаного и батона, наценку на которые правительство 30 декабря 2021 года ограничило на уровне 10% до окончания вызванного пандемией COVID-19 карантина, список пополнился крупой гречневой, сахаром-песком, мукой пшеничной высшего сорта и вермишелью из нее, молоком пастеризованным жирностью 2,5%, маслом подсолнечным, яйцами куриными категории С1, тушкой куриной и маслом сливочным жирностью 72,5%.
Максимальная розничная наценка на указанные продукты устанавливается на уровне не более 10% оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016