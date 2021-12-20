Цена газа в Европе на открытии торгов уже выше $1700

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 09:01 по Киеву выросла до $1732 за 1 тыс. куб. м, или €148,87 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).