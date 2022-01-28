Зеленский хочет четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ввиду угрозы со стороны РФ должна получить в ближайшее время четкий ответ о перспективах членства в Североатлатнтическом альянсе.

«Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать... То есть скажите причины. Ну мы не в НАТО — ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем... Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем», — сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, что Украине нужно от США и что Украине не получает, чтобы сдерживать и противостоять РФ.

Напомним, западные политики неоднократно в последнее время уверяли, что планов принять Украину в НАТО в ближайшее время нет.