Зеленский хочет четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ввиду угрозы со стороны РФ должна получить в ближайшее время четкий ответ о перспективах членства в Североатлатнтическом альянсе.
«Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать... То есть скажите причины. Ну мы не в НАТО — ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем... Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем», — сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, что Украине нужно от США и что Украине не получает, чтобы сдерживать и противостоять РФ.
Напомним, западные политики неоднократно в последнее время уверяли, что планов принять Украину в НАТО в ближайшее время нет.
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