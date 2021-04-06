Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что наиболее актуальным вопросом для Украины является возможность получения Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).
«Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — цитирует президента его пресс-служба.
Зеленский проинформировал генерального секретаря НАТО про «стягивание Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению», а также поблагодарил его за внимание североатлантического Альянса к ситуации с безопасностью вокруг Украины.
Президент Украины также призвал страны НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в черноморском регионе.
«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и мешает торговому судоходству», — отметил Зеленский.
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