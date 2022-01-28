Зеленский заявил, что Украина не видит эскалации на границе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации более высоким, нежели он был в начале 2021 года.

«Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение (войск РФ), тогда нас поддерживали США и европейские партнеры. Они призывали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений», — заявил Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников сегодня также заявил, что по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

«По состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается — это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию», — сказал Резников, выступая в Верховной Раде.