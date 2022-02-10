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СБУ заявила о разоблачении группы провокаторов, завербованных российскими спецслужбами для совершения диверсий на территории РФ

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СБУ заявила о разоблачении группы провокаторов, завербованных российскими спецслужбами для совершения диверсий на территории РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ, их действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину.

Как сообщает пресс-служба СБУ в четверг, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить Украину.

«Они завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами. Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому.

«Кураторы заверили „титушек“, что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании», — подчеркивают в спецслужбе.

Там отмечают, что сотрудники СБУ успешно предотвратили этот сценарий, и организаторы вместе с их сообщниками были одновременно задержаны в Киеве и Киевской области.

«Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины. В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 года акты вандализма над памятником С. Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе», — уточняют в СБУ.

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Отмечается, что один из задержанных создал так называемое силовое крыло, в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана.

«По результатам санкционированных обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия», — подытожили в спецслужбе.

СБУ, отношения с Россией
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Четверг, 10 февраля 2022
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