СБУ заявила о предотвращении передачи РФ секретных данных о противовоздушной обороне

Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо одного из подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений.
«Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировал выезд в РФ под предлогом посещения родственников.
В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы, касающиеся организации системы управления войсками Противовоздушной обороны Украины», — отметили в Службе безопасности Украины.
Детали: Указано, что этот военнослужащий (ныне уже бывший -ред.) скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.
Полученные секретные материалы мужчина хранил по месту своего жительства.
Силовики отмечают, что обнаружили во время обысков в его квартире правоохранители флэш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
«В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания судом меры пресечения», — заявляют при этом в СБУ.
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