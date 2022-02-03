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СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, деятельность которых координировалась из РФ

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СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, деятельность которых координировалась из РФ

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий разоблачила межрегиональную сеть иностранных агентов, которые через интернет призывали к захвату власти и изменению границ территории Украины, сообщает пресс-служба СБУ в четверг.

"Для проведения информационных диверсий злоумышленники развернули свои "ячейки" от Донбасса до Закарпатья и использовали десятки фейковых аккаунтов. Деструктивный контент репостили с российских пропагандистских сайтов и распространялись через соцсети, в том числе запрещенные в Украине. Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что из-за распространения провокационных призывов "они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах страны".

"В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий", - подчеркивают в спецслужбе.

Там отмечают, что в Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который с помощью запрещенных соцсетей агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призывал к агрессивной войне против Украинского государства и популяризировал группировку боевиков из ОРДЛО.

"Кроме того, он подыскивал своих "поклонников" для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности", - подчеркивают в СБУ.

Уточняется, что в настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении за ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий), ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Кропивницком разоблачен представитель местной общественной организации, который через интернет призвал к захвату власти в Украине. Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

В Закарпатье же была нейтрализована группа местных жителей, которые по заданию своих "кураторов" распространяли агитацию по изменению границ территории Украины. Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.

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В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"По разоблаченным фактам правонарушений продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", - подытожили в спецслужбе.

СБУ, отношения с Россией
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