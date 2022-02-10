Криптовалютная биржа Binance инвестировала в Forbes $200 млн

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance инвестировала $200 млн в Forbes. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
По его данным, директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн и глава подразделения криптобиржи Binance Labs Билл Чин присоединятся к совету директоров Forbes по окончании сделки. Ожидается, что объединение завершится в первом квартале 2022 года.
Как заявил основатель международной блокчейн-экосистемы Чанпэн Чжао, «средства массовой информации являются важной составляющей для просвещения потребителей», и финансирование в Forbes поможет изданию стать «платформой для анализа инвестиций». Исполнительный директор журнала Майк Федерле подчеркнул, что благодаря этим инвестициям у Forbes «теперь есть опыт, связи и ресурсы ведущей мировой криптобиржи».
Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.
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