Инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет

Годовая инфляция в США в январе этого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%, следует из опубликованных в четверг данных Министерства труда США.

Эксперты, опрошенные журналистами агентства Bloomberg, ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,3%. В декабре прошлого года рост составил 7%.

В США восьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока.