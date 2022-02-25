Цена газа в Европе сегодня снижается на 21%

Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу снижается на 21%, до $1230 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее стало известно, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу выросла на 19% по сравнению с показателем днем ранее, до 100 млн куб. м в сутки.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1228,7 за 1 тыс. куб. м, или €106,095 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе в пике росла на 61,5% и поднималась выше $1 650 впервые с 23 декабря 2021 года на фоне войны в Украине.
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