Российские фондовые индексы с утра растут на 23-27%

Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 9,87%, до 2261,33 пункта, долларового индекса РТС - на 8,86%, до 808,76 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 09:00 по Киеву.

К 09:10 индекс Мосбиржи ускорил рост до 2539,71 пункта (+23,4%), индекс РТС - до 950,37 пункта (+27,93%).