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Украина обратилась к МВФ за дополнительными деньгами

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Украина обратилась к МВФ за дополнительными деньгами

Национальный банк и Минфин Украины обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) варианты поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения, говорится в сообщении НБУ в воскресение.

Согласно ему, Украина просит инициировать выделение ей дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов — Инструменту быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI) .

Объемы финансирования RFI ограничены 50% квоты страны в год и 100% квоты на кумулятивной основе (хотя к концу 2021 года эти ограничения для противостояния пандемии были повышены до 100% и 150% соответственно). Квота Украины в МВФ — 2 млрд СДР, или $2 8 млрд, уточнил Нацбанк. Финансовые условия RFI подобны условиям кредита stand by, по которому сейчас Украина работает с Фондом, полученные средства должны быть выплачены через 3.25-5 лет.

RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись с срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов, напомнил Нацбанк.

Он указал, что дизайн RFI разработан для случаев, когда начало полноценной программы экономических реформ невозможно. В то же время, государство-член, обращающееся за такой помощью, должно сотрудничать с Фондом для решения проблем с его платежным балансом и иметь общий перечень мер экономической и финансовой политики, которые оно планирует осуществлять в этих целях.

Кроме того, рассматриваются дополнительные варианты экстренной финансовой поддержки Украины. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заверила, что в Фонде активно работают над всеми возможными вариантами финансовой поддержки Украины.

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Нацбанк добавил, что Группа Всемирного банка также отреагировала на ситуацию в Украине. Стороны обсуждают пакет финансовой поддержки по проекту Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.

МВФ, война с Россией
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