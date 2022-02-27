Страны Европы одна за другой закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden.

«Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

Власти Бельгии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех авиакомпаний из России», — написал бельгийский премьер в Twitter.

Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сообщил в воскресенье глава МИД Королевства Йеппе Кофод.

«Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на введении запрета на всей территории ЕС», — написал Кофод в своем Twitter.

Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер.

«Австрия поддерживает закрытие воздушного пространства для российских самолетов на всей территории ЕС. Наши действия наиболее эффективны, когда мы действуем как единое целое. Тем важнее, чтобы все необходимые решения принимались быстро», — написала Гевесслер в Twitter.

«Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов», — добавила она.

Также закрыли воздушное пространство для России — Германия, Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.