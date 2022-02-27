МВФ согласился срочно предоставить Украине около $1,4 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) предварительно готов предоставить около 1 млрд SDR (около $1,4 млрд) по инструменту быстрого финансирования Rapid Financing Instrument (RFI), сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Как отметил он в ходе заседаний парламентского комитета по вопросам финансов, об этом есть предварительная договоренность, однако окончательное решение должен принять Совет директоров Фонда.

«Цифра для нас около 1 млрд SDR, около $1,4 млрд», — сказал Шевченко.