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В Україні почали створювати міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф

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У Міністерстві юстиції України заявили про початок процесу створення міжнародного Реєстру збитків, завданих збройною агресією російської федерації.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Мін’юсту в Фейсбуці.

Зокрема зазначається, що визначено концепцію міжнародного компенсаційного механізму, який базуватиметься на багатосторонній міжнародній угоді й передбачатиме створення Компенсаційної комісії, спеціально призначеної для розгляду компенсаційних претензій; Компенсаційного фонду, з якого виплачується компенсація та ефективну процедуру виконання рішень Комісії.

У Мін’юсті звертають увагу на ухвалення 14 листопада 2022 р. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5 «Сприяння відшкодуванню та репараціям за агресію проти України», якою визнано потребу в створенні міжнародного механізму репарацій за збитки, втрати чи ушкодження, і які витікають з міжнародно-протиправних діянь російської федерації в Україні чи проти України.

“Першим кроком на шляху до імплементації Резолюції A/RES/ES-11/5 буде впровадження міжнародного Реєстру збитків, який би служив фіксацією, в документальній формі, доказів та претензій щодо збитків, втрат або ушкоджень для всіх зацікавлених фізичних і юридичних осіб, а також держави Україна, та сприяв і координував збір доказів. Процес щодо створення міжнародного Реєстру збитків розпочато”, - йдеться в повідомленні.

Мін’юст
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