ISW: рф використовує різні соціальні схеми для виправдання депортації українських дітей

Президент рф володимир путін підтвердив використання різних соціальних схем для виправдання депортації українських дітей з окупованих областей до рф, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 січня.
"У своїй щорічній новорічній промові путін подякував росіянам за їхні зусилля щодо відправлення дітей з окупованої території України на "канікули". ISW раніше повідомляв про випадки, коли російські офіційні особи використовували "канікули" та схеми відпусток, щоб виправдати передачу українських дітей в росію та окупований росією Крим", - йдеться у звіті.
Аналітики зазначають, що список доручень Путіна також наказує уповноваженій рф з прав дитини марії львовій-бєловій та керівництву окупованих українських областей "вжити додаткових заходів щодо виявлення неповнолітніх… які залишилися без піклування батьків" на окупованих територіях, щоб надати їм "державну" соціальну підтримку.
"Кремль може спробувати використати цю схему соціальної допомоги для внесення до таблиці імен дітей, яких він вважає сиротами, щоб визначити дітей для депортації в Росію та потенційно відкрити можливості для їх усиновлення в російські родини", - наголошується у звіті.
ISW продовжує зазначати, що насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім'ї може бути порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
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