Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Данілов: Нам зараз пропонують корейський варіант для перемир'я

157

російська федерація може запропонувати "корейський варіант" для перемир'я, що передбачатиме поділ України.

Таку думку висловив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного марафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель". Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це "38 паралель", - сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, заступник керівника адміністрації президента росії дмитро козак зустрічається з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що росіяни готові на поступки, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні, й примусити Україну до перемир’я.

Водночас Данілов підкреслив, що під час нещодавньої зустрічі представники Кореї зазначали, що усталення поділу Корейського півострова на дві частини по 38-й паралелі став помилкою: поступки у 1950-х рр. по завершенню війни між Північною та Південною Кореєю наразі виливаються у проблеми.

Данілов, РНБО
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 8 января 2023
Суббота, 7 января 2023
Пятница, 6 января 2023
Четверг, 5 января 2023
Среда, 4 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023