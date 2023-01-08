Данілов: Нам зараз пропонують корейський варіант для перемир'я

російська федерація може запропонувати "корейський варіант" для перемир'я, що передбачатиме поділ України.
Таку думку висловив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного марафону "Єдині новини", передає Укрінформ.
"Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель". Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це "38 паралель", - сказав Данілов.
За словами секретаря РНБО, заступник керівника адміністрації президента росії дмитро козак зустрічається з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що росіяни готові на поступки, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні, й примусити Україну до перемир’я.
Водночас Данілов підкреслив, що під час нещодавньої зустрічі представники Кореї зазначали, що усталення поділу Корейського півострова на дві частини по 38-й паралелі став помилкою: поступки у 1950-х рр. по завершенню війни між Північною та Південною Кореєю наразі виливаються у проблеми.
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